Михаил Ведерников: Личность княгини Ольги во все времена вызывала особый интерес

16:39, 24 июля 2023, ПАИ

О Дне памяти святой равноапостольной княгини Ольги рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Её личность во все времена вызывала особый интерес», – отметил он и напомнил, что княгиня Ольга была первой христианской правительницей Руси.

«Одна из первых известных женщин в нашей истории, которая добилась впечатляющих успехов в государственном управлении. Любящая жена и мать, чью верность неоднократно воспевали в художественных произведениях. А ещё княгиня Ольга – самая известная уроженка Псковской земли, память о которой хранят здесь уже больше тысячи лет», – подчеркнул глава региона.

«Пусть история святой княгини вдохновляет вас на добрые дела» – заключил Михаил Ведерников и поздравил от имени правительства Псковской области всех Ольг с именинами.

Отметим, что сегодня на Вечевой площади Псковского кремля состоялся торжественный молебен в честь памяти святой равноапостольной княгини Ольги, основательницы и покровительницы Пскова.