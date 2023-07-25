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Общество

Схема организации дорожного движения поменялась на площади Победы в Пскове

Схема организации дорожного движения поменялась на площади Победы в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Уважаемые автолюбители, будьте внимательны, схема организации дорожного движения на площади Победы поменялась! Прошу соблюдать правила дорожного движения и следовать нанесенной дорожной разметке», – написал он.

Также Борис Елкин уточнил, что главная задача турбоперекрёстков – уменьшить количество ДТП и увеличить пропускную способность.

Напомним, что решение о появлении двух турбокольцевых перекрёстках в Пскове приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

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