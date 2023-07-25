Авторская концертная программа пройдёт в Музее истории города Печоры

14:37, 25 июля 2023, ПАИ

Жителей и гостей Псковской области приглашают на авторскую концертную программу «В каждой музыке – Бах!», которая состоится в Музее истории города Печоры 27 июля в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Концерт состоится в Печорах на улице Международной, 6.

В авторской программе прозвучат избранные части сюит Баха для виолончели № 3, 5, 6, а также английская сюита № 4 и избранные части из французских сюит и клавирных сонат.

Исполнит музыку немецкого композитора лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и солист камерного ансамбля «Кончертато» Николай Егоров.

Отметим, ранее сообщалось, что часть объектов Псковского музея-заповедника закроют на санитарный день.