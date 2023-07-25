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Общество

Инвесторам назвали преимущества ОЭЗ «Моглино»

Преимущества для инвесторов в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области назвал заместитель руководителя службы маркетинга и развития ОЭЗ «Моглино» Сергей Дутов в рамках программы «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Фото ПАИ

«Среди особых экономических зон, преференции и условия для резидентов плюс-минус одинаковые, если мы говорим о налоговых и таможенных льготах. Но Псковскую область можно выделить по некоторым параметрам, один из них – то, что у нас низкая стоимость земли», – отметил Сергей Дутов.

Он рассказал, что аренда одного гектара земли производственно-промышленного назначения с сетями и готовой инфраструктурой начинается от 6 700 рублей в год. Причём, когда инвестор завершает строительство своего завода, он может этот участок выкупить. А стартовая стоимость начинается от 134 тысяч рублей за гектар.

«Почему говорю стартовая? Она привязана к кадастровой и может незначительно варьироваться. Но снова отмечу, это земля промышленного назначения с готовой инфраструктурой, причём подключение к ней мы осуществляем бесплатно. При этом по Северо-Западу именно для промышленных предприятий у нас один из самых низких тарифов на электроэнергию», – добавил гость программы.

Он рассказал, что изначально, когда создавалось «Моглино», сингапурская компания разработала мастер-план. «И первая площадка «Моглино», которая имеет площадь 215 гектаров, разбита в соответствии с мастер-планом на 50 земельных участков. То есть предполагалось, что это будут небольшие технологичные производства из разных отраслей, таких как автокомпоненты, электротехника, электроника, строительные материалы. Но на сегодняшний день мы стараемся подстраиваться под меняющиеся запросы рынка и можем изменять земельную конфигурацию наших участков, можем разместить на сегодняшний день практически любое производство», – подчеркнул Сергей Дутов.

По его словам, в связи со строительством промышленно-очистных сооружений на второй площадке «Моглино» в непосредственной близости от «Титан-Полимера» возможно размещение предприятий полимерной отрасли.

«Полимерная промышленность сейчас является наиболее быстрорастущим сектором экономики, к тому же потенциальные резиденты смогут использовать в качестве сырья продукцию «Титан-Полимера». Мы считаем, что это может быть значительным плюсом, потому что в этом случае потенциальные резиденты смогут значительно сократить расходы на логистику, что положительно отразится на себестоимости продукции», – заметил гость программы.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, отметил, что фактический объём инвестиций по проектам резидентов «Моглино» уже составляет почти 15 миллиардов рублей.

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