Нового прокурора Псковской области представили коллективу ведомства

13:56, 25 июля 2023, ПАИ

Нового прокурора Псковской области, старшего советника юстиции Андрея Мошкова представили коллективу ведомства сегодня, 25 июля. На церемонии присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Анатолий Разинкин отметил богатый опыт профессиональной деятельности нового руководителя. «Уверен, под началом Андрея Владиславовича поручения президента и генерального прокурора будут эффективно выполняться на благо жителей Псковской области, а состояние законности в регионе будет оставаться на высоком уровне», — сказал он.

Отдельно Анатолий Разинкин отметил положительную динамику региона в сфере соблюдения трудовых отношений.

Михаил Ведерников от имени правительства области поприветствовал Андрея Мошкова на Псковской земле. Он подчеркнул, что наряду с общими задачами субъектов РФ у Псковской области есть своя специфика, требующая особого прокурорского надзора. В этой части он особо обозначил работу в приграничных районах, наведение порядка в лесной отрасли, охране окружающей среды.

Губернатор от имени правительства региона поблагодарил руководство и коллектив областной прокуратуры за высокий профессионализм, принципиальность и конструктивное взаимодействие.

«Безусловно, прокуратура — надзорный орган. Но мы с благодарностью относимся к тому, что в случае с нашими муниципальными администрациями, подведами, правительством Псковской области прокуратура не только наказывает, когда этого требует закон, но и подсказывает», — заметил он.

В качестве примера Михаил Ведерников привел системный подход по сложному для региона вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Также он отметил сотрудничество по контролю за реализацией нацпроектов.

В ответном слове Андрей Мошков поблагодарил руководство региона за высокую оценку и доверие. «Уверен, мы справимся с задачами, которые ставятся генеральной прокуратурой и руководством страны», — сказал он.

Напомним, что в июле текущего года президент России Владимир Путин указом № 513 «О назначении на должность в органах прокуратуры Российской Федерации» назначил Андрея Мошкова прокурором Псковской области.