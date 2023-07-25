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Общество

Нового прокурора Псковской области представили коллективу ведомства

Нового прокурора Псковской области, старшего советника юстиции Андрея Мошкова представили коллективу ведомства сегодня, 25 июля. На церемонии присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Анатолий Разинкин отметил богатый опыт профессиональной деятельности нового руководителя. «Уверен, под началом Андрея Владиславовича поручения президента и генерального прокурора будут эффективно выполняться на благо жителей Псковской области, а состояние законности в регионе будет оставаться на высоком уровне», — сказал он.

Отдельно Анатолий Разинкин отметил положительную динамику региона в сфере соблюдения трудовых отношений.

Михаил Ведерников от имени правительства области поприветствовал Андрея Мошкова на Псковской земле. Он подчеркнул, что наряду с общими задачами субъектов РФ у Псковской области есть своя специфика, требующая особого прокурорского надзора. В этой части он особо обозначил работу в приграничных районах, наведение порядка в лесной отрасли, охране окружающей среды.

Губернатор от имени правительства региона поблагодарил руководство и коллектив областной прокуратуры за высокий профессионализм, принципиальность и конструктивное взаимодействие.

«Безусловно, прокуратура — надзорный орган. Но мы с благодарностью относимся к тому, что в случае с нашими муниципальными администрациями, подведами, правительством Псковской области прокуратура не только наказывает, когда этого требует закон, но и подсказывает», — заметил он.

В качестве примера Михаил Ведерников привел системный подход по сложному для региона вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Также он отметил сотрудничество по контролю за реализацией нацпроектов.

В ответном слове Андрей Мошков поблагодарил руководство региона за высокую оценку и доверие. «Уверен, мы справимся с задачами, которые ставятся генеральной прокуратурой и руководством страны», — сказал он.

Напомним, что в июле текущего года президент России Владимир Путин указом № 513 «О назначении на должность в органах прокуратуры Российской Федерации» назначил Андрея Мошкова прокурором Псковской области.

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