Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поставил задачи по формированию филиалов отряда «Дружина» в районах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 25 июля провёл совещание с муниципалитетами по организации районных и городских филиалов отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Во время вступительного слова Михаил Ведерников обратил внимание, что организация будет работать в сферах общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Всего на территории региона образуют 11 филиалов организации, в том числе межмуниципальные.

«С прошлой недели мы объявили открытый набор неравнодушных людей, которые готовы принять участие в этой работе. На текущий момент уже поступило около 30 обращений от граждан», – отметил глава региона.

Потенциальный кандидат для вступления в «Дружину» должен соответствовать нескольким критериям. Во-первых, гражданин должен достичь совершеннолетия. Во-вторых, кандидат выражает готовность в свободное от своих основных занятий время участвовать в обеспечении общественного порядка, устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Для формирования нужных компетенций планируется составить план-график обучения дружин, будут задействованы специалисты территориальных управлений федеральных ведомств, входящих в «силовой блок», а также Главное управление МЧС России по Псковской области.

«Кто первым завершит набор, те дружины приступят к прохождению образовательных модулей в первоочередном порядке», – обратился к главам Михаил Ведерников.

Заместитель руководителя аппарата правительства – начальник управления специальных программ Андрей Вьюнов на совещании доложил об основных направлениях работы «Дружины» и обозначил те вопросы, которые необходимо решить на местном уровне.

Михаил Ведерников поручил главам в кратчайшие сроки представить кандидатуры на должности руководителей районных и межмуниципальных филиалов, а также выделить помещения для организации работы.

«Наша задача – включить в эту работу как можно больше жителей региона. Нам пригодятся все, особенно если речь идет о приграничных территориях. Эти люди – муниципальный актив, который неравнодушно относится к тому, что происходит в области. Если они готовы потратить на такую работу свое время, то со своей стороны мы будем стараться их поддерживать», – сказал в завершение Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании в Псковской области автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июля 2023

Творческий коллектив «Ассист» выступил для осуждённых в Себежском районе

26 июля 2023

Общественный наблюдатель из Пскова: После работы на выборах отношение к политике меняется

26 июля 2023

Михаил Ведерников поставил задачи по формированию филиалов отряда «Дружина» в районах

26 июля 2023

Более 30% российских работодателей повысили зарплату сотрудникам

26 июля 2023

Две пары двойняшек родились в Пскове за неделю

25 июля 2023

Строительные работы по подготовке спортивной площадки ведутся в Острове

25 июля 2023

Новая выставка живописи Александра Вихрова откроется в Пскове

25 июля 2023

О работе в Общественной палате России и архиве поговорили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...