В островской больнице завершен ремонт регистратуры

10:14, 26 июля 2023, ПАИ

Ремонт регистратуры завершился в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Теперь пациентам будет более комфортно и удобно посещать медицинскую организацию», — отметили в комитете.

Отдельно медики поблагодарили местный Центр культуры «Юбилейный» за красоту на окнах помещения, где хранятся медицинские карты.

Ранее сообщалось, что в Островской межрайонной больнице модернизировали системы хранения и подачи медицинского газа.