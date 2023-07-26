В островской больнице завершен ремонт регистратуры
Ремонт регистратуры завершился в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
«Теперь пациентам будет более комфортно и удобно посещать медицинскую организацию», — отметили в комитете.
Отдельно медики поблагодарили местный Центр культуры «Юбилейный» за красоту на окнах помещения, где хранятся медицинские карты.
Ранее сообщалось, что в Островской межрайонной больнице модернизировали системы хранения и подачи медицинского газа.
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