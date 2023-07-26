Видеокамеры запечатлели повредивших уличные шахматы в Себеже
Видеокамеры запечатлели детей, повредивших шахматные фигуры в городском сквере в Себеже. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Фигуры повредили дети, которые использовали их не по прямому назначению. Некоторые фигуры они сломали на виду у своей матери.
По информации МО МВД России «Себежский», дети сделали это неумышленно. С матерью детей провели профилактическую беседу.
Напомним, 21 июля в Себеже были повреждены новые шахматные фигуры, установленные в городском сквере. По этому факту было возбуждено уголовное дело.
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