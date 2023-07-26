Видеокамеры запечатлели повредивших уличные шахматы в Себеже

14:29, 26 июля 2023, ПАИ

Видеокамеры запечатлели детей, повредивших шахматные фигуры в городском сквере в Себеже. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фигуры повредили дети, которые использовали их не по прямому назначению. Некоторые фигуры они сломали на виду у своей матери.

По информации МО МВД России «Себежский», дети сделали это неумышленно. С матерью детей провели профилактическую беседу.

Напомним, 21 июля в Себеже были повреждены новые шахматные фигуры, установленные в городском сквере. По этому факту было возбуждено уголовное дело.