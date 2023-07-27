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Происшествия

Очередной факт вандализма зафиксирован в подземных переходах в Великих Луках

Очередной факт вандализма зафиксирован в подземных переходах на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, в одном из подземных переходов несовершеннолетний великолучанин повредил лампу.

По данному факту написано заявление в полицию.

Родителей просят провести с детьми разъяснительные беседы о недопущении подобного поведения и привлечении к административной ответственности в таких случаях.

Ранее неизвестные вандалы изрисовали стены, повредили штукатурку и разбили светильники в подземных переходах в Великих Луках.

Напомним, что вчера губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки поручил главе администрации Великих Лук Андрею Беляеву смонтировать дополнительно наружные камеры видеонаблюдения в подземных переходах города.

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