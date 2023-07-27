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Общество

Псковичам рассказали, какие ТОС чаще всего выигрывают в конкурсах

Какие ТОС чаще остальных получают грантовую поддержку, рассказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова в интервью «Псковской правде».

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Число ТОС, участвующих в конкурсе, очень велико. Даже члены конкурсной комиссии не могут запомнить, участвовал тот или иной ТОС в предыдущем конкурсе или нет. В 2019-2020 годах ТОС было мало, поэтому состав победителей не сильно отличался персоналиями. Сегодня это уже настоящий конкурс, где победителем становится тот ТОС, который грамотнее и профессиональнее с точки зрения проектной деятельности сформирует свой проект», – отметила она.

Елена Тимашова подчеркнула, что получить грантовую поддержку может и новый, только что созданный ТОС, которому в местной администрации помогли качественно исполнить проект, выделили больший объём софинансирования, чем в других муниципалитетах, а может быть и ТОС «старожил», который буквально с первого конкурса ежегодно подает заявки, учитывает ошибки предыдущих проектов и имеет большую практику. Такой ТОС может быть системным победителем конкурса.

«Такие у нас, например, Дновские ТОС или ТОС Великолукского района. Мы как организаторы конкурса всегда обращаем внимание ТОС на необходимость очень качественного и подробного описания актуальности проекта, качественно составленной сметы проекта, потому что заявок очень много», – объяснила спикер.

Она также добавила, что члены комиссии не могут выехать в каждый ТОС и ознакомиться с ситуацией на месте, поэтому они читают описание, смотрят фотографии и составляют свою оценку исходя из текста самого проекта.

«Чем качественнее написан проект, чем больше уровень софинансирования из местного бюджета, тем больше шансов ТОС попасть в рейтинг победителей, несмотря на то, молодой он или уже давно созданный», – подчеркнула Елена Тимашова.

Отметим, что с полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте «Псковской правды».

Ранее сообщалось, что в Опочецком районе в рамках реализации проекта ТОС восстановили памятный обелиск. Также девять новых контейнерных площадок установят по проекту ТОС в Новоржевском районе.

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