Строительство основания футбольного поля на стадионе «Машиностроитель» завершили в Пскове
Строительство основания и дренажной системы тренировочного футбольного поля завершили рабочие на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«На стадионе «Машиностроитель» полным ходом идут работы по созданию тренировочного футбольного поля», – отметил глава Пскова.
Также по периметру стадиона рабочие устанавливают водоотвод. «Предстоит устелить искусственную траву, нанести разметку, поставить ворота и обустроить зону безопасности», – заключил Борис Елкин.
Ранее сообщалось, что тренировочное футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» в Пскове планируют сдать в эксплуатацию в сентябре.
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27 июля 2023
Строительство основания футбольного поля на стадионе «Машиностроитель» завершили в Пскове