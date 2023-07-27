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Строительство основания футбольного поля на стадионе «Машиностроитель» завершили в Пскове

Строительство основания и дренажной системы тренировочного футбольного поля завершили рабочие на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«На стадионе «Машиностроитель» полным ходом идут работы по созданию тренировочного футбольного поля», – отметил глава Пскова.

Также по периметру стадиона рабочие устанавливают водоотвод. «Предстоит устелить искусственную траву, нанести разметку, поставить ворота и обустроить зону безопасности», – заключил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что тренировочное футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» в Пскове планируют сдать в эксплуатацию в сентябре. 

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