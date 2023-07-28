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Политика

Заседание общественного штаба наблюдения за сентябрьскими выборами проходит в Пскове

Открытое заседание общественного штаба наблюдения за выборами в единый день голосования 2023 года на территории Псковской области проходит при Общественной палате Псковской области сегодня, 28 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Совещание идёт при участии представителей избирательной комиссии Псковской области. В начале заседания председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва наградила председателя облсовпрофа Игоря Иванова за активную работу в прошлую избирательную кампанию. «Мы надеемся, что в этом году вы продолжите также активно работать! Вы у нас в активной мобильной группе», – сказала она.

Наталья Горбачёва также напомнила, что в этом году в Псковской области проходит 12 избирательных кампаний. Среди них – выборы губернатора региона.

«Хочу подчеркнуть, что в этом году выборы у нас проходят по двум направлениям – с помощью ДЭГ и в традиционной форме на избирательных участках», – отметила председатель Общественной палаты.

По её словам, на наблюдателях лежит большая ответственность по обеспечению прозрачности выборов. Наталья Горбачёва рассказала, что сегодня в Общественной палате РФ состоялось первое заседание координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием в новом формате. «Там как раз таки говорилось о контроле со стороны наблюдателей и участие штабов в ДЭГ», – сказала Наталья Горбачёва.

Председатель Общественной палаты региона также напомнила, что ДЭГ использовалось на выборах в 2022 году в Пскове. «В этом году это доверили всей Псковской области», – отметила она.

Помимо этого, Наталья Горбачёва подчеркнула важность независимого наблюдения за выборами. «Штаб наблюдения за выборами не прекращал свою работу с прошлого года. В силу объективных причин состав штаба претерпел изменения, но сама его структура остаётся прежней», – отметила она. Наталья Горбачёва заверила, что штаб продолжит уделять особое внимание мобильным выездам.

«Во время голосования в штабе будет и горячая линия, и видеонаблюдение, а также мониторинг и разбор выявленных нарушений», – напомнила Наталья Горбачёва.

Помимо этого, штаб будет организовывать работу с наблюдателями, их консультацию и сопровождение в дни голосования.

«Особенно подчеркну, что вся работа от штаба носит общественный характер. Мы независимые эксперты, и на нас ложится особая ответственность по соблюдению законности всех процедур. Ранее мы заключали соглашения со всеми политическими партиями. Сейчас говорю о наших намерениях – мы обязательно это сделаем и заключим соглашения. <…> В заключение хочу подчеркнуть, что двери нашего штаба открыты для всех и каждого!» – заключила Наталья Горбачёва.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.

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