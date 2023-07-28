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Общество

Псковичи могут посетить белорусские санатории

Белорусские санатории могут посетить псковичи. Лечебные учреждения в ходе пресс-тура, организованного компанией Nordwind Airlines совместно с Министерством спорта и туризма и Национальным агентством по туризму Белоруссии, посетил корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

Так, одним из учреждений, доступным псковичам является санаторий «Юность», расположенный на побережье Заславского водохранилища, известного, как Минское море, и окружённый хвойным лесом. Это один из наиболее оснащенных медицинских центров в Белоруссии, который находится в 12 километрах от Минска. Ежегодно это место посещают гости из 84 стран, основная часть из которых – россияне.

  • Санаторий «Юность»
    Фото: ПАИ
  • Санаторий «Юность»
    Фото: ПАИ
  • Санаторий «Юность»
    Фото: ПАИ
  • Санаторий «Юность»
    Фото: ПАИ
  • Санаторий «Юность»
    Фото: ПАИ
  • Санаторий «Юность»
    Фото: ПАИ
  • Санаторий «Юность»
    Фото: ПАИ
  • Санаторий «Юность»
    Фото: ПАИ

Санаторий объединяет два жилых корпуса – «Морской» и «Лесной», которые соединены переходами. Помимо основной территории учреждения, гостям доступен так называемый Остров Любви. Санаторий предлагает трёхразовое питание по системе «Шведский стол» или четырёхразовое специальное диетическое велнес-питание – это сбалансированное меню в виде трёх комплексов для людей с глютеновой непереносимостью, веганов и любителей здорового питания.

Всего на территории учреждения гостям доступны 209 номеров. Среди них, например, номера типа «Сингл», «Кингсайз», «Полулюкс», «Люкс», «Твин» и «Дабл».

В санатории осуществляется лечение по следующим профилям: болезни костно-мышечной системы и соединительно ткани, нервной системы, мочеполовой системы, эндокринной системы и нарушения обмена веществ, системы кровообращения, пищеварения. Помимо этого, на территории санатория доступен спа, оздоровительные массажи и парные процедуры.

Развлечения для гостей не ограничиваются только санаторием, также доступны: экскурсионные туры, поездки в театр и шоппинг в Минске. А ещё посетители могут попробовать минеральную воду санатория, которая является природной питьевой лечебно-столовой минеральной. Её применяют для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, гастритов, колитов и нарушения обмена веществ.

Помимо этого, псковичам доступен загородный санаторий «Веста», расположенный в Минской области.

Комплекс находится на трассе М1/E30 и расположен по маршруту Варшава – Москва всего в 30 километрах от Минска. В санатории находятся два корпуса, которые находятся через дорогу друг от друга и соединены между собой подземным переходом. Помимо этого, на его территории расположен банный комплекс.

Для лечения учреждение можно посетить по общеоздоровительной путёвке от пяти дней. Также там предусмотрено лечение болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания и мочеполовой системы.

  • Санаторий «Веста»
    Фото: ПАИ
  • Санаторий «Веста»
    Фото: ПАИ
  • Санаторий «Веста»
    Фото: ПАИ
  • Санаторий «Веста»
    Фото: ПАИ

Санаторий организовывает питание по системе «шведский стол» все включено». В учреждении готовы предоставить не только природные условия, но и медицинское обслуживание, SPA и Wellness, развлечения и спорт, кафе и рестораны. В санатории можно арендовать лодки, катамараны, велосипеды и самокаты. А зимой гости могут покататься на горнолыжном комплексе.

Отметим, что авиасообщение между Псковом и Минском запустилось 19 июля. Также можно прочитать ревизии корреспондента ПАИ о Несвижском замке и комплексе «Мир».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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