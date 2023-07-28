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Общество

Для детей псковских участников СВО организуют конкурс рисунков

Для детей псковских участников СВО организуют конкурс рисунков в псковском филиале фонда «Защитники Отечества». Такое предложение озвучил руководитель подгруппы «Мобилизационная подготовка в сфере экономики» рабочей группы по вопросам СВО, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв сегодня, 28 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Конкурс рисунков пройдёт на свободную тему.

Как сообщили в филиале фонда, сбор рисунков состоится 30 июля в 18:00 на центральном контрольно-пропускном пункте у военной части 07264 на улице Маргелова или 31 июля в 9:00 в филиале фонда на улице Льва Толстого, 31а.

Напомним, что сегодня Владимир Гутенёв ознакомился с работой филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове.

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