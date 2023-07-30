Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День Военно-Морского Флота отмечают в России

День Военно-Морского Флота отмечают в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

В советской России этот профессиональный праздник установлен постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесён указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

Как памятный день в Вооружённых силах уже Российской Федерации он был установлен вышеуказанным указом президента страны также на последнее воскресенье июля.

День ВМФ – один из самых любимых ещё в СССР, а затем и в России праздник. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооружённых сил.

Напомним, что в Пскове сегодня в 11:00 на набережной Флотской Славы реки Великой в честь праздника пройдут торжественные мероприятия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 июля 2023

ВИДЕО. Десантирование на воду в Пскове

30 июля 2023

ФОТОФАКТ. Тысячи псковичей собрались на праздновании Дня ВМФ России

30 июля 2023

День ВМФ России отмечают в Пскове

30 июля 2023

До +25 градусов ожидается в Псковской области 31 июля

30 июля 2023

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили псковичам о правилах проезда по турбоперекрёстку

30 июля 2023

С Днём ВМФ России поздравил жителей региона Александр Котов от имени депутатского корпуса

30 июля 2023

День Военно-Морского Флота отмечают в России

29 июля 2023

Россиянам рассказали, как получить пенсию при отказе в ней


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...