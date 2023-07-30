День Военно-Морского Флота отмечают в России

09:16, 30 июля 2023, ПАИ

День Военно-Морского Флота отмечают в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента, сообщает calend.ru.

В советской России этот профессиональный праздник установлен постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесён указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

Как памятный день в Вооружённых силах уже Российской Федерации он был установлен вышеуказанным указом президента страны также на последнее воскресенье июля.

День ВМФ – один из самых любимых ещё в СССР, а затем и в России праздник. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооружённых сил.

Напомним, что в Пскове сегодня в 11:00 на набережной Флотской Славы реки Великой в честь праздника пройдут торжественные мероприятия.