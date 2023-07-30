Сотрудники Госавтоинспекции напомнили псковичам о правилах проезда по турбоперекрёстку
На площади Победы в Пскове изменилась схема движения автотранспорта. В связи с появлением турбоперекрёстка сотрудники Госавтоинспекции объясняли водителям, как правильно двигаться по новой схеме организации дорожного движения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Полицейские в формате разъяснительной беседы напомнили автолюбителям о правилах проезда по круговому движению, раздали информационные листовки со схемой проезда и рекомендовали чётко следовать нанесённой дорожной разметке.
В акции принял участие член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Анатолий Марковский, который также пояснял псковичам новую схему проезда, а кроме того, призывал водителей быть более внимательными и соблюдать ПДД.
Напомним, что решение о появлении двух турбокольцевых перекрёстков в Пскове приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
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