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Общество

Процветания военно-морскому флоту пожелали в правительстве Псковской области

Правительство Псковской области поздравило сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с Днём Военно-Морского Флота России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.

Фото: ПАИ

«Этот праздник очень важен для всех нас, ведь флот – это граница нашей страны, это защита наших интересов как на суше, так и в море, это сила и могущество нашего государства», – отметили в правительстве.

Там подчеркнули, что в России имеются лучшие в мире морские силы. «За долгое время своего существования на морской флот было направлено много усилий. Но теперь мы можем гордиться нашим флотом, которым руководят настоящие профессионалы, готовые защищать Родину и её граждан в любых условиях», – добавили в правительстве.

Там пожелали армии и военно-морскому флоту процветания, экономического благополучия, новых достижений в науке и технологиях, а также мира на земле. «Спасибо вам за службу и защиту! С праздником!» – заключили в правительстве.

Ранее сообщалось, что День ВМФ России отметили в Пскове.

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