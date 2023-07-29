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Общество

15 тысяч зрителей посетили мультимедийное шоу о княгине Ольге в Витебске

15 тысяч зрителей собралось на набережной Западной Двины в Витебске, чтобы увидеть мультимедийный спектакль на воде. Об этом в своём Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«В День Крещения Руси мы показали витебчанам во время Дней Псковской области зрелищную историю о великой русской правительнице княгине Ольге, которая первая приняла Христианство и оказала влияние на свое окружение. А уже впоследствии князь Владимир крестил Русь 28 июля 988 года», - рассказала она.

По словам Ольги Тимофеевой, это был яркий и праздничный финал, который вызвал искреннее ликование, ведь витебчане впервые увидели такое шоу в своём городе.

Напомним, что афиша Дней Псковской области в Витебске опубликована здесь, расписание молодёжно-патриотического блока тут. Помимо этого, есть отдельная программа для туристов. 

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