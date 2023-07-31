Эксперт назвала самую мужскую социальную сеть в Псковской области

14:30, 31 июля 2023, ПАИ

В Псковской области наибольшей популярностью пользуются WhatsApp*, Telegram, Viber, рассказала руководитель управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова в авторской программе «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

«По потреблению мессенджеров, если не мерить всю Россию, можно посмотреть, что происходит в Псковском регионе, и полностью попасть в общероссийский срез. Топ-3 самых популярных мессенджера – это WhatsApp*, Telegram, Viber», – отметила эксперт.

По её словам, WhatsApp* и Viber воюют за одну и ту же аудиторию, преимущественно женскую – это традиционные чаты, связанные с детскими садами, со школами, какое-то общение с родственниками.

«Telegram – это более мужская социальная сеть, как в России, так и в регионе. Более ограниченная по формату, несмотря на то что практически каждый второй в той или иной степени ей пользуется», – отметила Елена Удалова.

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* WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской.