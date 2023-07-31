Особенность предпочтений в соцсетях жителей Псковской области выявили эксперты

15:29, 31 июля 2023, ПАИ

Более 80 % жителей Псковской области пользуются соцсетью «ВКонтакте», 44 % – Telegram, рассказала руководитель управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова в авторской программе «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

«Практически тотальное покрытие в соцсети «ВКонтакте», это больше 80 %. «Одноклассники», кстати, в отличие от России в целом, гораздо меньше представлены в Псковском регионе, чем даже на Северо-Западе. Причём кратно, практически в два раза меньше аудитория, нежели по всей стране», – отметила эксперт.

«На 44 % [в Telegram. – ПАИ] уже нельзя не обращать внимания, поэтому, мне кажется, диалог [между властями и жителями. – ПАИ] должен происходить на тех площадках, где людям комфортно общаться. Там, где присутствует значительный объём, должна присутствовать и власть, тем более что люди артикулируют запрос на общение», – подчеркнула Елена Удалова.

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Напомним, АНО «Диалог Регионы» провела для руководителей органов исполнительной власти Псковской области, глав муниципалитетов семинар, посвящённый работе в социальных сетях и повышению качества обратной связи с жителями региона. Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что «не раз говорил, что умение работать с обращениями граждан, вести диалог в социальных сетях, – это принципиально важные навыки для всех современных политиков и госслужащих».