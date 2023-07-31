Сеанс связи с МКС готовит Псковский планетарий

21:38, 31 июля 2023, ПАИ

Псковский планетарий готовит сеанс связи с МКС. Об этом сообщил директор учреждения, руководитель научно-просветительского проекта «Поехали» Владимир Колпаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

По задумке связь смогут установить псковские радиолюбители и находящиеся в космическом полёте космонавты на борту МКС.

«Мы попытаемся, конечно, это дело подстроить под наш фестиваль, но там, по-моему, дата пролёта [МКС] не очень удобная. Поэтому, скорее всего, это будет либо до фестиваля, либо после фестиваля», – сказал Владимир Колпаков.

Кроме того, директор планетария отметил, что всё необходимое оборудование для реализации идеи есть в наличии.

Отметим, что астрономический фестиваль «Небо зовёт!» пройдёт в Пскове 19 августа.