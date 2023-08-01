ФОТОФАКТ. Луна над Мирожским монастырём

08:55, 01 августа 2023, ПАИ

Луну над Мирожским монастырём удалось снять псковичу. Фотография размещена в группе «АстроПсков».

«Сегодня луна потрясающая. Особенно в сочетании с водой», – отметила участница сообщества.

«Очень удачный и красивый снимок!» – оценил другой подписчик.

«Красота», – согласилась ещё одна горожанка.

Напомним, в мае псковские фотографы запечатлели восход кровавой Луны. Несколько ранее фотограф-любитель снял «Сырное» полнолуние над Псковом.