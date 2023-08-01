ФОТОФАКТ. Луна над Мирожским монастырём
Луну над Мирожским монастырём удалось снять псковичу. Фотография размещена в группе «АстроПсков».
«Сегодня луна потрясающая. Особенно в сочетании с водой», – отметила участница сообщества.
«Очень удачный и красивый снимок!» – оценил другой подписчик.
«Красота», – согласилась ещё одна горожанка.
Напомним, в мае псковские фотографы запечатлели восход кровавой Луны. Несколько ранее фотограф-любитель снял «Сырное» полнолуние над Псковом.
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