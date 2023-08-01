Обсерваторию планируют открыть в Пскове

10:41, 01 августа 2023, ПАИ

Обсерваторию с современным оборудованием планируют открыть в Пскове. Об этом рассказал директор Псковского планетария Владимир Колпаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

По его словам, в ближайшее время Псковский планетарий готовится покинуть привычное здание на улице Советской. «В перспективе, я надеюсь, что, когда у планетария появится своё здание, мы сможем сделать там мини-обсерваторию», – отметил Владимир Колпаков.

Гость студии подчеркнул, что посетителям учреждения намного интереснее смотреть на планеты и звёзды в реальном режиме, чем через картинки и модели.

Ранее сообщалось, что сеанс связи с МКС готовит Псковский планетарий.