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Общество

Обсерваторию планируют открыть в Пскове

Обсерваторию с современным оборудованием планируют открыть в Пскове. Об этом рассказал директор Псковского планетария Владимир Колпаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Владимир Колпаков

По его словам, в ближайшее время Псковский планетарий готовится покинуть привычное здание на улице Советской. «В перспективе, я надеюсь, что, когда у планетария появится своё здание, мы сможем сделать там мини-обсерваторию», – отметил Владимир Колпаков.

Гость студии подчеркнул, что посетителям учреждения намного интереснее смотреть на планеты и звёзды в реальном режиме, чем через картинки и модели.

Ранее сообщалось, что сеанс связи с МКС готовит Псковский планетарий. 

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