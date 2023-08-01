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Культура

Художники из Петербурга изобразят Дно в рамках пленэра

Город Дно изобразят на своих картинах художники из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал главы Дновского района Михаила Шауркина

«Вчера в наш город приехали участники пленэра «Город Дно приглашает гостей», который посвящен Дню города и Дню железнодорожника», – отметил Михаил Шауркин.

По его словам, художники из Санкт-Петербурга вместе с местными мастерами в течение недели будут рисовать Дно и его окрестности. После этого 6 августа, в День города, они представят свои работы жителям. 

«Сегодня для гостей была проведена обзорная экскурсия, а уже после обеда они приступят к работе. Первый творческий день пройдет в деревне Белой Дновского района. Будем следить за развитием событий!» – заключил глава муниципалитета.  

Ранее сообщалось, что прошёл XIII Международный пленэр «Псков приглашает друзей». 

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