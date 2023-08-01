Жук-короед причинил ущерб почти 20 гектарам леса в Псковской области

16:40, 01 августа 2023, ПАИ

За первое полугодие 2023 года в лесном фонде Псковской области специалисты выявили более 265 гектаров повреждённых и погибших лесных насаждений. Кроме того, более 19 гектаров еловых деревьев пострадали от короеда-типографа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала Рослесозащиты – Центра защиты леса Новгородской области.

Большая часть (93%) лесного фонда пострадала от воздействия погодных и почвенно-климатических факторов. Как отметили в филиале, главным образом на это повлияли сильные ветра и воздействие массы снега в зимний период, приводящие к ветровалу, бурелому и снеголому.

«Прогноз дальнейшего развития лесопатологической ситуации во многом определяется погодными условиями. Повторяющаяся третий год подряд засуха может привести к ослаблению лесных насаждений как лиственных, так и хвойных пород, в особенности ели, имеющей поверхностную корневую систему», – отметили в учреждении.

Специалисты подчеркнули, что, учитывая засуху в летний период текущего и двух предшествующих лет (2021 и 2022), а также благоприятные условия для зимовки, можно прогнозировать дальнейшее нарастание численности насекомых-вредителей.

Помимо этого, сотрудники учреждения обратили внимание, что также существует опасность возникновения лесных пожаров в случае, если во второй половине вегетационного периода не выпадет достаточное количество осадков. «Воздействие погодных условий на лесные экосистемы происходит как напрямую, так и опосредованно. Погодные аномалии этого года неизбежно отразятся на состоянии лесов», – прокомментировал директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов.

По его словам, помимо лесных пожаров, на увеличение популяций насекомых-вредителей в лесу влияет жаркая погода.

Ранее сообщалось, что жук-короед наносит ущерб лесам в Латвии.