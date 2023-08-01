Губернатор проконтролировал ход дорожных работ на улице Коммунальной в Пскове

15:54, 01 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки проконтролировал ход работ на дорожном объекте, расположенном на улице Коммунальной в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

О ходе мероприятий Михаилу Ведерникову рассказали глава Пскова Борис Елкин и представители подрядной организации.

Рабочим предстоит уложить верхний слой дорожного покрытия по одной из полос на улице Коммунальной – от Балтийской до Западной в течение нескольких дней, до 3 августа.

Работы на объекте выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники уже произвели устройство бортового камня, нижнего асфальтобетона, технологических дорожек, озеленение и заменили канализационные люки. По одной полосе до улицы Западной уже уложили верхний слой асфальта.

«Второй этап асфальта укладывают сейчас. Задача – к 1 сентября сделать весь участок», – отметил глава Пскова Борис Елкин, добавив, что к этому времени увеличится основной поток автолюбителей.

Напомним, дорожные работы будут вестись на одной стороне проезжей части в ночное время, с 20:00 до 6:00.