Более 145 миллионов рублей потратят на ремонт улицы Коммунальной

19:50, 01 августа 2023, ПАИ

Сумма контракта на ремонт улицы Коммунальной на участке между улицами Юбилейной и Балтийской составляет более 145 миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальтового покрытия.

Ремонт участка улицы Труда от Инженерной до Текстильной тоже завершается. Работы идут по двухгодичному контракту в рамках нацпроекта БКД. Подрядчик заменил более 25 тыс. кв. метров асфальтового покрытия, благоустроил тротуары, проводит озеленение. Сдать объект планируется на 10 дней раньше срока.

Глава Пскова Борис Елкин отметил, что контракт рассчитан до конца сентября, но перед подрядчиком стоит задача закончить работу к началу нового учебного года, когда количество транспорта на улицах вырастет. Дорожники обещали не подвести.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил качество уже проведённых работ и отдельно отметил скорость их выполнения.