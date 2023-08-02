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Михаил Ведерников: Боевые заслуги военнослужащих 76-й дивизии стали примером патриотизма

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил офицеров, сержантов, прапорщиков, солдат и ветеранов с 93-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск России. От этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: ПАИ

«В Псковской области особое отношение к этому празднику, ведь именно у нас дислоцируется легендарная 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, старейшее из существующих соединений ВДВ», – отметил глава региона.

По его словам, жители Псковской области по праву гордятся славной историей легендарной крылатой пехоты, подвигами солдат и офицеров. «Десантники ковали победу в Великой Отечественной войне, прошли Афганистан, Чечню и другие горячие точки. Боевые заслуги военнослужащих 76-й дивизии стали примером патриотизма, мужества и беззаветной преданности Родине», – продолжил Михаил Ведерников.

Губернатор особо подчеркнул, что и сегодня десантники находятся в центре боевых действий, дерзко и отважно выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции.

«В самых сложных и ответственных ситуациях вы демонстрируете исключительную стойкость, воинское мастерство, решительность и силу характера. С начала спецоперации за проявленные мужество и героизм 14 военнослужащих дивизии получили высокое звание «Герой Российской Федерации», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также выразил признательность ветеранам, чья отвага и мужество служат примером для молодого поколения десантников.

«Благодарю личный состав 76-й дивизии за безупречную службу. Убежден, вы всегда будете стоять на страже интересов Родины, через всю свою жизнь пронесете верность присяге и боевому братству», – подчеркнул губернатор.

Он также пожелал военнослужащим крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов в службе.

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