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Общество

Социальный городок под Псковом планируют сдать к середине сентября

Социальный городок в деревне Борисовичи Псковского района подрядчик планирует полностью сдать к середине сентября. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки посетил объект 1 августа. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале. 

Фото: скриншот из видео телеграм-канала Михаила Ведерникова

На данный момент на объекте работает порядка 80 человек. Председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева сообщила, что после окончания ремонта в комнаты поставят телевизор, тумбочки и бытовую технику. «У нас уже всё закуплено, мы ждём готовности», – сказала она.

Представитель подрядчика рассказал, что в течение следующей недели рабочие завершат три корпуса, а через неделю – ещё два. На данный момент строители устраняют некоторые возникшие во время ремонта дефекты.

Михаил Ведерников также осмотрел столовую и актовый зал. «Совсем немножко осталось. Надо заканчивать уже», – призвал глава региона.

Подрядчик, в свою очередь, отметил, что постарается сдать объект к середине сентября.  

Напомним, что строительство соцгородка началось в 2013 году, потом стройка была заморожена с 2016 по 2019 год. Она возобновилась в 2020 году благодаря поддержке председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Строительство соцгородка завершат за счёт регионального бюджета

Подчеркнём, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, рассказал, что социальный городок под Псковом сдадут осенью.

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Социальный городок под Псковом планируют сдать к середине сентября


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