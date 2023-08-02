Социальный городок под Псковом планируют сдать к середине сентября

13:43, 02 августа 2023, ПАИ

Социальный городок в деревне Борисовичи Псковского района подрядчик планирует полностью сдать к середине сентября. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки посетил объект 1 августа. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

На данный момент на объекте работает порядка 80 человек. Председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева сообщила, что после окончания ремонта в комнаты поставят телевизор, тумбочки и бытовую технику. «У нас уже всё закуплено, мы ждём готовности», – сказала она.

Представитель подрядчика рассказал, что в течение следующей недели рабочие завершат три корпуса, а через неделю – ещё два. На данный момент строители устраняют некоторые возникшие во время ремонта дефекты.

Михаил Ведерников также осмотрел столовую и актовый зал. «Совсем немножко осталось. Надо заканчивать уже», – призвал глава региона.

Подрядчик, в свою очередь, отметил, что постарается сдать объект к середине сентября.

Напомним, что строительство соцгородка началось в 2013 году, потом стройка была заморожена с 2016 по 2019 год. Она возобновилась в 2020 году благодаря поддержке председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Строительство соцгородка завершат за счёт регионального бюджета.

Подчеркнём, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, рассказал, что социальный городок под Псковом сдадут осенью.