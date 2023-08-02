Память погибших в боях десантников почтили в Пскове в День ВДВ

14:25, 02 августа 2023, ПАИ

Память погибших в боях псковских десантников в День ВДВ почтили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Вместе с врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Михаилом Ткачёвым, главой Пскова Борисом Елкиным и главой Псковского района Натальей Фёдоровой руководители региона возложили цветы к памятнику в Черёхе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



















Монумент в виде парашюта, главного символа десантных войск, был сооружён согласно указу президента России Владимира Путина и открыт 1 августа 2002 года в память о подвиге воинов 6-й парашютно-десантной роты. Псковские десантники, как отметил глава государства, «с честью выполнили свой ратный долг, дали достойный отпор противнику, развязавшему против России преступную войну», «показали то, на что способен русский солдат».

На гранитных плитах в основании мемориала – «высоты 776», где сложили головы бойцы, – высечены 84 фамилии погибших десантников. Сверху, на белоснежном куполе, – их автографы.

29 февраля – 1 марта 2000 года десантники 6-й роты под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Ранее сообщалось, что торжественный митинг в честь Дня ВДВ прошёл в Пскове.