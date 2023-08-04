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Общество

Конференции о партизанском движении планируют ежегодно проводить в Гдовском районе

Научно-практические конференции о партизанском движении планируется ежегодно проводить в Гдовском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Мероприятия приурочены к присвоению району звания «Край партизанской славы». Вместе с этим Гдовский район получил грант в 500 тысяч рублей. «Такое почётное звание накладывает на нас дополнительную ответственность. Прежде всего, нам необходимо сохранить историческую память, отдать долг тем людям, которые воевали за нашу страну», – отметил он.

В Гдове проводятся научно-практические конференции, исследовательские работы по восстановлению имён героев-партизан, а также благоустройство захоронений. «Грант будет направлен в поддержку этой деятельности», – подчеркнул Алексей Васильев.

Планируется, что научно-практические конференции на тему партизанского движения станут ежегодными. Кроме того, расширится количество приглашённых гостей из других муниципалитетов, в том числе Ленинградской и Псковской области.

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