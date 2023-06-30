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Гдовскому району присвоили звание «Край партизанской славы»

Гдовскому району присвоили звание «Край партизанской славы». Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Фото: скриншот с сайта нормативно-правовых актов Псковской области

«Присвоить муниципальному образованию «Гдовский район» почётное звание Псковской области «Край партизанской славы», – отмечается в тексте документа.

Добавим, что соответствующее решение приняли на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почётного регионального звания «Край партизанской славы» 21 июня.  

В 2023 году на присвоение звания «Край партизанской славы» претендовали Гдовский и Усвятский районы.

Фото ПАИ

Напомним, что закон Псковской области «О почётном звании Псковской области «Край партизанской славы» был разработан и принят в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области. Помимо звания каждый муниципалитет ежегодно получает грант на сумму 500 тысяч рублей, который можно направлять на развитие патриотического движения по самым разным направлениям — от приведения в порядок мемориалов до поддержки поисковых отрядов.

С 2018 года почётное региональное звание присвоено пяти районам Псковской области — СебежскомуДедовичскомуНевельскомуНовосокольническому и Струго-Красненскому.

Гдовский район находился под оккупацией более 900 дней — подпольное движение здесь существовало дольше, чем в Усвятском районе. Уроженец Гдовского района Иван Никитин стал одним из первых партизан — Героев Советского Союза. На территории муниципалитета отмечена массовость партизанского движения — только за первые месяцы оккупации были сформированы три партизанских отряда и четыре партизанские группы. Они действовали на крупных автомобильных и железнодорожных магистралях, которые имели большое значение для врага. В муниципалитете выпускалась первая в Ленинградской области (к которой в годы Великой Отечественной относился Гдовский район) партизанская газета «Колхозная трибуна». Есть данные, что партизаны принимали участие в освобождении Гдова.

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