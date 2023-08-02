Вернуться с победой пожелал десантникам Игорь Иванов
Председатель Псковского областного Совета профсоюзов, член регионального штаба ОНФ Игорь Иванов поздравил военнослужащих с Днём Воздушно-десантных войск. Видеопоздравление руководителя регионального профобъединения опубликовала пресс-служба облсовпрофа.
«Сегодня многие бойцы ВДВ сражаются за наше общее правое дело в зоне специальной военной операции, в том числе мой родной брат Илья, – отметил Игорь Иванов.
Он подчеркнул, что на псковщине хорошо знают и чтят славные боевые подвиги десантников. «Уверен, что вы придёте живыми и здоровыми с Победой! За ВДВ!», – заключил Игорь Иванов.
Ранее сообщалось, что торжественный митинг в честь Дня ВДВ прошёл в Пскове. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
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