Вернуться с победой пожелал десантникам Игорь Иванов

18:06, 02 августа 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Совета профсоюзов, член регионального штаба ОНФ Игорь Иванов поздравил военнослужащих с Днём Воздушно-десантных войск. Видеопоздравление руководителя регионального профобъединения опубликовала пресс-служба облсовпрофа.

«Сегодня многие бойцы ВДВ сражаются за наше общее правое дело в зоне специальной военной операции, в том числе мой родной брат Илья, – отметил Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что на псковщине хорошо знают и чтят славные боевые подвиги десантников. «Уверен, что вы придёте живыми и здоровыми с Победой! За ВДВ!», – заключил Игорь Иванов.

Ранее сообщалось, что торжественный митинг в честь Дня ВДВ прошёл в Пскове. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.