Финалистка телепроекта «Новая звезда» выступит на концерте в Пскове

20:11, 02 августа 2023, ПАИ

Руководитель творческого клуба «Феникс» Александр Бушуев рассказал об участниках концерта, приуроченного к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря, в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Перед зрителями на сцене Зелёного театра в Пскове 13 августа выступит эстрадный детский хор «Аврора» из Санкт-Петербурга под руководством Алины Виардо – финалистки телепроекта «Новая звезда» и участницы шоу «Голос» девятого сезона. Алина Виардо руководит вокальной мастерской имени Алины Виардо в Петербурге и Пскове.

От клуба «Феникса» выступит Елена Федина с народной этнической программой, она тоже является участницей творческого клуба «Феникс». Участники молодёжного подразделения клуба споют эстрадные песни.

«Мы волнуемся, для нас это первое выступление в Зелёном театре», – отметил Александр Бушуев.

Пригласительные можно получить в кассе Дома офицеров или же в Псковском городском молодёжном центре.

Отметим, что на концерте также выступят звёздные гости.