Почти 100 % жителей Псковской области могут смотреть цифровое ТВ

14:07, 03 августа 2023, ПАИ

99,94 % населения Псковской области имеют возможность просмотра цифрового эфирного вещания. Об этом рассказал директор областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, оставшиеся 0,06 % жителей живут в районах, где маленькая плотность населения.

«На сегодняшний день у нас в Псковской области 27 передающих станций эфирного телевидения. Мы их запускали поэтапно и использовали для этого семь станций, которые уже существовали», – отметил Александр Лаптиев.

Он объяснил, что станции – это антенно-мачтовые сооружения, которые передают сигнал. «Цифровое телевидение принимается на определённых каналах. А вся область разбита на шесть зон», – уточнил гость медиацентра.

В каждой части Псковской области доступны 20 телеканалов. Их население может посмотреть либо с помощью цифровой приставки, либо с помощью телевизора современного поколения. «Кроме 20 телеканалов в этом пакете также транслируется три радиоканала <…>. Конечно, непривычно слушать по телевизору радио, но новые технологии позволяют нам это сделать», – отметил Александр Лаптиев.

Гость медиацентра также напомнил, что с недавнего времени по всей территории Псковской области с помощью ОТР начал транслироваться телеканал «Первый Псковский». «Мы транслируем телевидение абсолютно бесплатно. Так же как и радиовещание», – рассказал Александр Лаптиев.

Он также подчеркнул, что эфирное телевидение пользуется большим спросом в регионе.

Напомним, единственный областной телеканал «Первый Псковский» теперь доступен всем жителям региона. Для владельцев кабельного телевидения эфир можно смотреть на 21-й кнопке. Если кабеля нет, то дважды в сутки программы «Первого Псковского» можно посмотреть на федеральном канале ОТР с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.