1200 километров волоконно-оптических линий связи построили в Псковской области

14:15, 03 августа 2023, ПАИ

1 200 километров наземных волоконно-оптических линий связи построили в Псковской области. Инфраструктура создана по всему региону, сообщил директор областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он отметил, что наземные линии не подвержены помехам и имеют более устойчивый сигнал. «Из 27 станций сотовой связи 14 могут принимать резервные каналы по волокну. В будущем мы планируем все станции обустроить наземными каналами», – добавил Александр Лаптиев.

Кроме того, десять передающих станций оборудовали дизельно-генераторными установками для бесперебойной трансляции, а также двумя передвижными бензиновыми генераторами. Планируется, что на всех станциях установят подобные агрегаты.