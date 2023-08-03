Оповещать псковичей о ЧС будут с помощью цифрового телевидения

14:02, 03 августа 2023, ПАИ

Оповещение населения Псковской области о чрезвычайных ситуациях будет осуществляться с помощью цифрового телевидения. Об этом заявил директор областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В случае чего мы имеем возможность оповещать население по цифровому телевидению о каких-то чрезвычайных ситуациях. В перспективе наши технологии позволяют в будущем транслировать не по всей области одни и те же сообщения, а по каким-то конкретным районам», – рассказал спикер.

По его словам, все необходимое оборудование уже установлено. На данный момент система оповещения проходит тестирование. Планируется ввести её в эксплуатацию уже в этом году.

Отметим, что организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и трансляция сигналов гражданской обороны с использованием теле- и радиоканалов будет осуществлена в рамках совместного проекта РТРС и правительства Псковской области.