Поквартирный обход избирателей начнётся в Псковской области с 7 августа

15:15, 03 августа 2023, ПАИ

Поквартирный обход жителей Псковской области с целью информирования о выборах начнётся 7 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной избирательной комиссии.

В рамках информационной кампании в этом году члены избирательной комиссии Псковской области будут лично приходить к избирателям.

Они расскажут, как принять участие в дистанционном электронном голосовании, ответят на вопросы жителей о предстоящих выборах и пригласят их прийти на избирательные участки в единый день голосования.

Первая волна информирования пройдёт с 7 по 20 августа, а вторая – с 25 августа по 6 сентября. Во время второго этапа избирательной кампании жителям области передадут приглашения на выборы.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. На выборы губернатора Псковской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.