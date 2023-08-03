О проекте реставрации подземного храма в Печорах рассказал Денис Василенко

18:06, 03 августа 2023, ПАИ

На каком этапе находится проект реставрации подземного храма и заключения реки Каменец под стекло в Псково-Печерском монастыре, рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Проект в работе, но временно приостановлен. Это очень грандиозный проект, и сейчас просто не время для таких масштабных проектов. Работы продолжаются, но уже не так интенсивно, конечно», – заявил он.

Согласно проекту, из монастыря можно будет переходить по пещерам в подземный храм. Также реку Каменец в Псково-Печерском монастыре спрячут под бронированное стекло.

«Однако нам надо учесть схему вентиляции и пожарных выходов, систему эвакуации и электрические мощности. Сейчас же необходимых для этого сооружения электрических мощностей в Печорах просто нет», – заключил гость эфира.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. На реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.