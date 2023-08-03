Губернатор проконтролировал строительство новой газовой котельной в Кунье

20:48, 03 августа 2023, ПАИ

Новая блочная модульная газовая котельная установлена в Кунье. Работа идёт в рамках масштабного инфраструктурного проекта модернизации жилищно-коммунального хозяйства. По соглашению между правительством Псковской области и Фондом развития территорий в муниципалитете планируется возвести пять газовых котельных и осуществить прокладку семи километров сетей. На эти цели направят более 260 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона Михаил Ведерников посетил объект теплоснабжения в рамках рабочей поездки в муниципалитет сегодня, 3 августа. Во время визита его сопровождали председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, депутаты Псковского областного Собрания и руководство Псковских коммунальных систем.

Отопительная станция оснащена двумя газовыми котлами российского производства, системой умягчения воды и автоматической системой диспетчерского дистанционного управления. На станции соблюдены все меры противопожарной безопасности. Котельная будет снабжать теплом многоквартирные дома посёлка, частный сектор, а также социальные учреждения.

Отметим, к монтажу второй котельной в Кунье подрядчик приступит уже завтра. Ещё три котельные установят до 1 сентября.

Михаил Ведерников уточнил, будут ли все пять объектов введены в эксплуатацию до начала отопительного сезона. «Да, тепло в домах и организациях жители посёлка получат в этом сезоне уже из новой котельной. При этом с заменой сетей снизятся теплопотери, что положительно скажется на коммунальных платежах», – ответил генеральный директор Псковских коммунальных систем Андрей Верховский.