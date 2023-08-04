Укрепление фундамента произведут во время реставрации Троицкого собора в Псковском кремле

23:19, 03 августа 2023, ПАИ

Уже в августе начнётся реставрация Троицкого собора в Псковском кремле. Она займёт порядка трёх лет. Какие работы предстоит выполнить специалистам, узнал «Первый Псковский».

Троицкий собор ждёт масштабная реставрация. Все работы разделят на несколько этапов. Первый и один из главнейших – археологический.

«Самое главное – мы укрепляем фундамент. Потом, когда внешне будет укреплён фундамент и там прекратятся работы, мы сможем выставлять леса, чтобы уже ремонтировать, реставрировать фасады, оконные заполнения. Дальше мы будем внутри отрабатывать», – рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.

Иконостас также будут восстанавливать. Сейчас его исследуют специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы определиться с методикой реставрации. Иконы пяти ярусов – местного, праздничного, деисусного, пророческого и праотеческого чинов – датируются концом XVII века.

Они выполнены профессиональными художниками, близкими школе Оружейной палаты Московского Кремля, и сочетают древнерусские традиции с достижениями западноевропейской живописи. Сейчас образа находятся в аварийном состоянии. Большая работа ждёт реставраторов также в нижнем храме и усыпальнице: там под склепами обнаружены большие провалы грунта.

Свято-Троицкий собор входит в состав архитектурного ансамбля Псковского крома и является его главным строением. Нынешнее соборное здание, четвёртое в его истории, было возведено в конце XVII века.

Напомним, сегодня директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). В частности, он рассказал о том, что в пещерах Псково-Печерского монастыря удалось стабилизировать температуру, о проекте реставрации подземного храма в Печорах, а также же что работы по реставрации Псково-Печерского монастыря продлятся ещё около двух лет.