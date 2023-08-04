Сломавших скамейки на Сиреневом бульваре в Пскове вандалов ищет полиция

12:23, 04 августа 2023, ПАИ

Псковские полицейские проводят проверку по факту размещения в социальных сетях информации о повреждении скамеек на Сиреневом бульваре в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, действия также направлены на установление причастных лиц и привлечение их к установленной законом ответственности», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту информации о не получивших зарплату студентах.