Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов вышел на свободу

12:57, 04 августа 2023, ПАИ

Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) на 2,5 месяца раньше окончания срока. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Там подчеркнули, что Псковский областной суд отменил постановление Себежского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного Александра Кузнецова об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

«Исследовав материалы дела и принимая во внимание положительно характеризующие данные о личности осужденного, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что последний не нуждается в полном отбывании наказания в виде лишения свободы», – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что Александр Кузнецов подлежит немедленному освобождению в день поступления постановления суда в исправительное учреждение.

Напомним, что Александр Кузнецов был осуждён на четыре года и 10 месяцев по части 6 статьи 290 УК РФ за взятку в особо крупном размере.