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Общество

Денис Василенко: Монастырь в Печорах всегда был хорошей крепостью

О том, как Псково-Печерский монастырь приобрёл нынешний облик, рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото здесь и далее: ПАИ

«Тот монастырь, который мы сейчас видим, конечно, изменился в сторону увеличения. Все началось в 1473 году с Успенского храма в склоне. Дальше были другие храмы – и звонница в 1523 году, и церковь Николы Вратаря в 1564 году, Благовещенская церковь, ризница. Позже появился Михайловский собор, на его месте раньше была деревянная боевая башня. Потом был построен Сретенский храм», – рассказал он.

По заявлению специалиста, монастырь всегда был хорошим оборонительным сооружением.

«Были возведены каменные стены, восемь каменных башен. Позже Пётр I распорядился построить Петровскую башню. Она самая поздняя. Там были бойницы, до нашей реставрации они были спрятаны. Изначально там был не крест, а двуглавый орёл», – отметил Денис Василенко.

Спикер добавил, что во время и после войны Псково-Печерский монастырь сильно пострадал.

«Были разрушены стены, не было ходов, это всё было утрачено. Позже всё воссоздали, и сейчас мы видим монастырь в очень хорошем состоянии, внешне. Он, прежде всего, дом – там живут иноки, монахи. Там есть жилые корпуса, склады, трапезные, помещения жизнедеятельности. За это время построилось несколько корпусов, где братия живёт, трапезные, много хозяйственных помещений. В процессе реставрации мы раскрыли много помещений, свободные площади появляются», – пояснил гость программы.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 млрд рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

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