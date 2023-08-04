Более 120 тысяч пассажиров перевезли на псковских железных дорогах

18:22, 04 августа 2023, ПАИ

120,9 тысячи пассажиров перевезли по железным дорогам Псковской области за семь месяцев 2023 года. Об этом на онлайн-брифинге в медиацентре ПАИ сообщил заместитель генерального директора по пассажирской работе Северо-Западной пригородной пассажирской компании Сергей Максимов.

Он уточнил, что нынешняя цифра на 11 % больше уровня 2022 года. Гость медиацентра подчеркнул, что это связано с новыми назначенными поездами, а также с удобством расписания.

По словам Сергея Максимова, рост объёмов перевозок наблюдается почти на всех направлениях. Так, максимальные показатели зафиксированы на следующих направлениях:

Дно – Псков – рост пассажирооборота составил +14,7 % к уровню 2022 года;

Дно – Новосокольники – рост пассажирооборота составил +19,3 % к уровню 2022 года,

Великие Луки – Невель – рост пассажирооборота составил +52,6 % к уровню 2022 года;

Великие Луки – Новосокольники – рост пассажирооборота составил +17,9 % к уровню 2022 года.

Напомним, в 2018 году была запущена первая «Ласточка» по маршруту Псков – Санкт-Петербург, который за эти годы стал одним из наиболее востребованных рейсов. В 2019 году «Ласточка» связала Псков, Новгород и Петрозаводск. Пригородное железнодорожное сообщение охватывает более 30 маршрутов. В 2020 году запущено пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Псков – Великие Луки, в 2021 году – Великие Луки – Себеж. В этом году на дачный период открыли дополнительный маршрут Великие Луки – Невель.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что в общей сложности железнодорожным транспортом в Псковской области за прошлый год воспользовался почти один миллион пассажиров.