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Общество

Более 120 тысяч пассажиров перевезли на псковских железных дорогах 

120,9 тысячи пассажиров перевезли по железным дорогам Псковской области за семь месяцев 2023 года. Об этом на онлайн-брифинге в медиацентре ПАИ сообщил заместитель генерального директора по пассажирской работе Северо-Западной пригородной пассажирской компании Сергей Максимов.

Фото: ПАИ

Он уточнил, что нынешняя цифра на 11 % больше уровня 2022 года. Гость медиацентра подчеркнул, что это связано с новыми назначенными поездами, а также с удобством расписания.

По словам Сергея Максимова, рост объёмов перевозок наблюдается почти на всех направлениях. Так, максимальные показатели зафиксированы на следующих направлениях:

  • Дно – Псков – рост пассажирооборота составил +14,7 % к уровню 2022 года;
  • Дно – Новосокольники – рост пассажирооборота составил +19,3 % к уровню 2022 года,
  • Великие Луки – Невель – рост пассажирооборота составил +52,6 % к уровню 2022 года;
  • Великие Луки – Новосокольники – рост пассажирооборота составил +17,9 % к уровню 2022 года.

Напомним, в 2018 году была запущена первая «Ласточка» по маршруту Псков – Санкт-Петербург, который за эти годы стал одним из наиболее востребованных рейсов. В 2019 году «Ласточка» связала Псков, Новгород и Петрозаводск. Пригородное железнодорожное сообщение охватывает более 30 маршрутов. В 2020 году запущено пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Псков – Великие Луки, в 2021 году – Великие Луки – Себеж. В этом году на дачный период открыли дополнительный маршрут Великие Луки – Невель.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что в общей сложности железнодорожным транспортом в Псковской области за прошлый год воспользовался почти один миллион пассажиров.

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