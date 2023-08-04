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Политика

Псковичам объяснили, как отличить настоящего сотрудника избиркома

Как отличить настоящего сотрудника избиркома, разъяснили жителям Псковской области в Telegram-канале региональной избирательной комиссии.

Фото: ПАИ

С 7 августа члены избирательной комиссии Псковской области начнут проводить поквартирный обход с целью информирования жителей о предстоящих выборах. При себе они будут иметь нагрудный бейдж и удостоверение с печатью территориальной избирательной комиссии Пскова, пакет синего цвета с надписью «Избирательная комиссия Псковской области», информационные материалы ДЭГ.

Каждый член УИК обязан иметь при себе паспорт, и сотрудников можно будет попросить показать удостоверение личности и сравнить с данными на нагрудном удостоверении члена УИК.

«Если сомневаетесь в том, что перед вами член избиркома, вы можете позвонить в ТИК города Пскова по телефону (8112) 660-670 либо участковому и подтвердить личность члена УИК», – отмечается в сообщении.

Отметим, что избирательная комиссия Псковской области с 7 августа по 6 сентября проведёт поквартирный обход избирателей с целью информирования о выборах. Псковичам расскажут о дате и времени голосования, возможности проголосовать на дому и о том, как подать заявление на участие в ДЭГ.

Члены УИК будут посещать граждан с 7 по 20 августа и с 25 августа по 6 сентября.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. На выборы губернатора Псковской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.

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