Белорусский соус. Главные события месяца глазами экспертов. Июль 2023 года

17:32, 04 августа 2023, ПАИ

Что можно сказать про июль в Псковской области? Уже типично по-псковски напичканный событиями месяц, без всякой поправки на летние каникулы и расслабление. В этот раз событийный ряд складывался из трёх главных составляющих – из хода избирательной кампании, визитов федеральных персон и активной культурной жизни. Безусловной изюминкой июля стала его «белорусскость».

Топ-5

5-е место. Визит делегации Российско-Китайского делового совета

На последней неделе июля Псковскую область посетила делегация Российско-Китайского делового совета. В свете идущей переориентации России на Восток событие знаковое.

Китайцы и их российские коллеги-соинвесторы посетили, например, ОЭЗ «Моглино», и, судя по прозвучавшим на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым словам, площадка некоторых из них сильно заинтересовала.

Визит делегации РКДС – это пока такие смотрины региона: Псковская область пока не может похвастаться, что китайские инвестиции занимают заметную часть общего портфеля инвествложений в региональную экономику.

Преуменьшать значимость приезда китайских бизнесменов в Псков не стоит: потенциал у таких встреч высокий. Тешить себя иллюзиями, что инвесторы (любые) возьмут и выберут наш регион вот просто так, в правительстве области, кажется, не собираются: этот рынок сейчас крайне жёсткий. После ухода западных инвесторов толкание локтями за инвестиции – отечественные, китайские, иранские, любые – идёт весьма активно. Спать тут некогда.

4-е место. Рабочие визиты в Псковскую область министра здравоохранения Михаила Мурашко и помощника президента России Игоря Левитина

Визиты руководителей статусных ведомств, знаковых персон в регион в июле продолжились. Михаил Мурашко и вовсе приехал не один, а привёз большую министерскую команду и экспертный пул руководителей федеральных медцентров и институтов. По большому счёту шла ревизия (буквально) наработок команды Михаила Ведерникова в сфере здравоохранения, исполнения профильных нацпроектов.

Глава Минздрава известен своим жёстким нравом и в случае недочётов и проблем дипломатию разводить не склонен. О том, что визит делегации с ним во главе прошёл успешно, можно судить и по репликам самого министра, и по выдохнувшим псковским коллегам Мурашко. Безусловно, замечания последовали, но они носили, по нашей информации, уточняющий характер: мол, надо двигаться дальше, привести протоколы в соответствие с новыми тенденциями.

Игорь Левитин, который также посетил Псковскую область в июле, – эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры. Он также ознакомился с достижениями региона: Псковской области есть чем хвастаться, но и есть где заручиться поддержкой такого человека, как Левитин.

Эксперты ПАИ, которые не понаслышке знакомы с опытом ведения избирательных кампаний, отмечают, что когда-то приезд федеральных гостей преподносился во время выборов как достижение региональных властей, на этом делался специальный упор. Но сейчас, отмечают собеседники ПАИ, приезды федералов перестали быть частью выборов и выборных технологий, эти визиты носят сугубо деловой, прагматичный и в большей степени рутинный характер как часть постоянной работы между руководством региона и федеральным ведомством.

По большому счёту это примета времени, важный штрих, которым характеризуется деятельность команды Ведерникова.

3-е место. Дни Псковской области в Витебске

Псковская область побывала «на выезде» – в соседнем белорусском Витебске была представлена обширная культурная и деловая программа региона.

О том, как проходили Дни Псковской области в Витебске, мы писали много. Ещё больше – куда больше – Дни оставили свой след в социальных сетях витебчан и гостей города: там такого от псковичей, кажется, не ожидали и были приятно удивлены.

Безусловно, статус и уровень мероприятий задавался не только насыщенностью программы, но и участием в ней со стороны Псковской области губернатора Михаила Ведерникова.

Культурная и экономическая кооперация, не говоря уже, конечно, о низовых, человеческих, межсемейных, народных связях, для России и Белоруссии под давлением коллективного Запада вновь вышла на первый план. В этом смысле Дни Псковской области – хороший пример и задел для развития такой кооперации. Собственно, для развития таких отношений накоплена грандиозная база.

Осталось, как шутят наши эксперты, только отменить международный роуминг, который (а вот тут уже не до шуток), вопреки здравому смыслу, всё ещё действует на территории Белоруссии.

2-е место. Запуск авиарейса Псков – Минск

Минск у псковских туристов направление популярное, С одной стороны – вынуждено: западная граница со странами ЕС с той стороны старательно прикрыта. А с другой – братья-белорусы гостям рады всегда. Но если раньше в Белоруссию, в Минск привычно было ехать или на машине, или на туристическом автобусе, теряя в пути по 6-8 часов (а сейчас добавим к этому досмотр на границе), то теперь сел на самолёт, час с небольшим – и привет, братья-славяне!

Расширение географии полётов с псковского аэропорта происходит последние 5-6 лет. Для губернатора Михаила Ведерникова расшивка региона вовне, в том числе с помощью авиасообщения, – это такой, если хотите, пунктик – направление его работы, к которому он внимательно относился все эти годы. Так что самолёт Псков – Минск – логичное следствие политики Ведерникова.

Но давайте смотреть правде в глаза. Любой авиарейс – это прежде всего экономическая история. Для того чтобы она была успешна и вдруг не закончилась, нужны усилия многих акторов, не только властей, не только авиаперевозчика. Нужны, например, усилия турбизнеса (с обеих сторон), которому дали прекрасный инструмент развития популярных туристических направлений – бери и пользуйся. Преимущества часового авиаперелёта перед автобусом или машиной в Минск лежат на поверхности, надо только умело ими пользоваться.

Хотим надеяться, что Псков – Минск – это долгосрочный проект, который псковичи быстро распробуют и активно будут им пользоваться.

1-е место. Избирательная кампания: регистрация кандидатов на должность губернатора

Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала четырёх кандидатов, претендующих на пост губернатора: это Пётр Алексеенко, Михаил Ведерников, Антон Минаков и Игорь Романов. Таким образом, представители только четырёх политических партий участвуют в кампании, только четыре партии действительно исполняют свои уставные цели – борются за власть путём участия в выборах.

Но, надо признать, те политические партии, которые не стали выдвигать своего кандидата или не смогли по каким-то причинам дойти до регистрации, всё же являются участниками губернаторской кампании – как минимум в качестве отстранённых наблюдателей, но, скорее всего, рано или поздно они выскажутся в пользу того или иного кандидата в губернаторы. Как, например, ещё в июне сделал лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак, который заявил, что полностью удовлетворён работой губернатора Михаила Ведерникова. Другие партии тем временем привлекают к себе внимание креативом (вопрос, насколько успешным, оставим за скобками): выпускают, например, календари на 2024 год.

У иных дела совсем плохи: лидер (де-юре бывший, но де-факто мы же понимаем, что это не так) регионального «Яблока» Лев Шлосберг* внесён в список иноагентов и стал самым токсичным политиком региона. Правда, это не мешает ему пытаться собирать донаты на работу офиса отделения партии и зубами держаться за окончательно уходящий из-под его влияния Новоржевский район.

После окончательного определения списка кандидатов на выборы избирательная кампания вступает в новую фазу – агитационную. Но есть и ещё одно измерение выборов: на последней неделе июля начался приём заявлений на дистанционное электронное голосование. Их можно подавать до 4 сентября. Избирательная комиссия Псковской области продолжает вести обширную кампанию по объяснению, что такое ДЭГ и как им воспользоваться. Станет ли ДЭГ событием месяца – узнаем в следующих обзорах «События месяца глазами экспертов».



Топ-10

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.