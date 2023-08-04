Сергей Светлаков дал эксклюзивное интервью «Первому Псковскому»

17:53, 04 августа 2023, ПАИ

Российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер и сценарист Сергей Светлаков дал эксклюзивное интервью «Первому Псковскому».

Он рассказал съёмочной группе телеканала о том, почему было решено снять фильм «Казачок», почему Псковская область была выбрана местом для съёмок, и сколько по времени продлится работа над кинокартиной.

Интервью с Сергеем Светлаковым смотрите в ближайшее время на «Первом Псковском».

Напомним, что российский актёр кино и телевидения, продюсер Сергей Светлаков приехал в Псков для участия в съёмках многосерийного фильма «Казачок».