Сергей Светлаков дал эксклюзивное интервью «Первому Псковскому»
Российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер и сценарист Сергей Светлаков дал эксклюзивное интервью «Первому Псковскому».
Он рассказал съёмочной группе телеканала о том, почему было решено снять фильм «Казачок», почему Псковская область была выбрана местом для съёмок, и сколько по времени продлится работа над кинокартиной.
Интервью с Сергеем Светлаковым смотрите в ближайшее время на «Первом Псковском».
Напомним, что российский актёр кино и телевидения, продюсер Сергей Светлаков приехал в Псков для участия в съёмках многосерийного фильма «Казачок».
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