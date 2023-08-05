Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с активом Гдовского района
Рабочую встречу с активом Гдовского района провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
«Мы привлекаем достаточно серьёзные средства. Уже было привлечено порядка пяти миллиардов рублей. К сожалению, хочу отметить, что это работа правительства. Муниципальной команде нужно работать активнее и контролировать подрядчиков», – подчеркнул глава региона.
На встрече обсудили основные сложности и наметили план, как можно помочь району. В том числе глава региона и присутствующие затронули темы благоустройства города в целом, школ, ремонта больницы, а также развития ФАПов.
Также губернатор Михаил Ведерников от имени правительства Псковской области вручил благодарности активным жителям Гдовского района.
Ранее сообщалось, что сертификат на семь миллионов рублей получил Гдовский район.
Михаил Ведерников – жителям Гдова: Вместе мы заложили основу для уверенного развития муниципалитета