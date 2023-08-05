Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с активом Гдовского района

14:30, 05 августа 2023, ПАИ

Рабочую встречу с активом Гдовского района провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы привлекаем достаточно серьёзные средства. Уже было привлечено порядка пяти миллиардов рублей. К сожалению, хочу отметить, что это работа правительства. Муниципальной команде нужно работать активнее и контролировать подрядчиков», – подчеркнул глава региона.

На встрече обсудили основные сложности и наметили план, как можно помочь району. В том числе глава региона и присутствующие затронули темы благоустройства города в целом, школ, ремонта больницы, а также развития ФАПов.

Также губернатор Михаил Ведерников от имени правительства Псковской области вручил благодарности активным жителям Гдовского района.

Ранее сообщалось, что сертификат на семь миллионов рублей получил Гдовский район.