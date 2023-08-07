Замглавы Минобрнауки Ольга Петрова посетила форум «Истоки» в Печорах

11:54, 07 августа 2023, ПАИ

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова приняла участие в открытии смены «Созидание» молодёжного историко-культурного форума «Истоки» в Печорах. Она призвала участников помнить о своих истоках и не забывать о значимости в процессе создания будущего для России. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Мы всегда должны помнить об истоках, чтить всё наше культурно-историческое богатство. Очень символично, что форум проходит на Псковской земле – кладези мудрости и величия России. Я благодарю вас, что лето вы проводите с пользой и становитесь участниками подобных форумов, объединяетесь во имя светлой цели и не боитесь создавать новые проекты. Я желаю, чтобы дни заезда были жаркими, и вы запомнили, вынесли большой запас новых знаний и божьей благодати на весь следующий год», – сказала в начале церемонии заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Первым мероприятием образовательной программы заезда «Созидание» стала дискуссия «Образование как ценность для молодёжи».

В ходе мероприятия участники смогли задать свои вопросы и предложить инициативы. Одна из таких инициатив – проведение форума для студентов специальностей, которые находятся на стыке творчества и инженерии.

Отметим, организаторы форума подготовили пять заездов различных тематик. Четвёртая смена заезда «Истоки» «Созидание» стартовала 6 июля. Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 5 июля.

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.